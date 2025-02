Neue Woche bringt Regen, Schneeregen und Schnee

Am Wochenende setzt sich noch oft die Sonne durch. Zum Start in die neue Woche gibt es dichte Wolken am Himmel sowie Regen und Schnee bei Temperaturen zwischen eins und fünf Grad.

Mainz (dpa/lrs) – Nach einem teils sonnigen Wochenende ziehen zu Beginn der neuen Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland vermehrt Wolken auf und es gibt teilweise Regen und Schnee.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Sonntag mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Im weiteren Tagesverlauf ziehen von Südwesten her dichtere Wolken auf und etwas Regen ist möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sieben Grad. In der Nacht zum Montag ist teils Schnee und Glätte möglich, bei frostigen Temperaturen zwischen null bis minus drei Grad.

Am Montag gibt es zunächst im Südwesten Schneeregen und Schnee, im weiteren Tagesverlauf dann auch im Nordosten. Die Höchstwerte liegen zwischen einem und fünf Grad am Tag und minus eins bis minus vier Grad in der Nacht zum Dienstag. Auch am Dienstag soll es laut Prognose der Wetterexperten bei etwa gleichbleibenden Temperaturen dichte Wolken und Schneeregen sowie im Bergland Schnee mit Glätte geben.