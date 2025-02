Neue Woche beginnt sonnig und frostig

In Rheinland-Pfalz und im Saarland scheint bis Mittwoch oft die Sonne. In der Nacht wird es frostig bei Minustemperaturen. Am Donnerstag wird es dann milder und regnerisch.

Mainz (dpa/lrs) – Sonne am Tag, Frost in der Nacht: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf ein Winterhoch mit trocken-kalter Festlandsluft einstellen, bevor es ab Donnerstag milder wird. Dann könnte es auch Regen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Nach einem kühlen Montag mit Höchstwerten zwischen null und vier Grad, im höheren Bergland bis minus ein Grad, sinken die Temperaturen in der Nacht zu Dienstag bis auf minus fünf bis minus neun Grad. Für Dienstag sagt der DWD ähnliches Wetter mit Sonnenschein und Nachtfrost voraus.

Glatteisgefahr am Donnerstagmorgen

Am Mittwoch steigen die Temperaturen geringfügig auf drei bis fünf Grad. In der Nacht zu Donnerstag ziehen Wolken auf. Es kann regnen, auf den noch kalten Böden mit Glatteisgefahr, auch am Donnerstagmorgen. Tagsüber soll es regnen und die Temperaturen steigen auf sieben bis elf Grad.