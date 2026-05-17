Regenschauer, Gewitter und stürmische Böen: So turbulent startet die Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wer auf Sonne hofft, muss sich noch etwas gedulden.

Offenbach (dpa/lrs) – Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Regen, Wind und Gewittern. Bereits der Sonntag zeigt sich meist ohne Sonne: Zunächst ist noch mit dichter Bewölkung zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Dabei kann es im Nordwesten vereinzelt zu Schauern oder kurzen Gewittern kommen, in der Pfalz bleibt es meist trocken.

Der Montag startet dann regnerisch, im Verlauf des Tages geht der Regen in Schauer über. Vereinzelt seien Gewitter mit lokalem Starkregen und kleinkörnigem Hagel möglich. Bei Gewittern sind demnach auch starke bis stürmische Böen zu erwarten. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 14 und 17 Grad.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter den Meteorologen zufolge etwas freundlicher. Im Tagesverlauf werden nur selten kurze Schauer erwartet, ansonsten bleibe es heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen auf maximal 18 bis 21 Grad. Gegen Abend werde es im Westen stark bewölkt, dann sei auch etwas Regen möglich. Am Mittwoch ist dann erneut mit einigen Schauern zu rechnen. Auch Gewitter mit lokalem Starkregen und kleinkörnigem Hagel sind laut der Vorhersage wieder möglich.