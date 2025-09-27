Erstmals seit Jahrzehnten kommt ein Mann ins Finale um den traditionsreichen Titel. Doch im Jubel ihrer Fangemeinde nimmt schließlich die neue «First Lady des Rebensafts» die Krone entgegen.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Erstmals stand ein Mann im Finale – doch zur Deutschen Weinmajestät ist erneut eine Frau gekürt worden. Die 24-jährige Anna Zenz aus dem Anbaugebiet Mosel setzte sich im pfälzischen Neustadt/Weinstraße gegen drei Mitbewerberinnnen und einen männlichen Konkurrenten durch und ist 77. Deutsche Weinkönigin.

In einer spannenden Endrunde kürten eine Jury und das Publikum die studierte Betriebswirtin aus Ediger-Eller (Kreis Cochem-Zell) zur Siegerin. Unter dem Jubel ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer nahm Zenz mit feuchten Augen die Krone entgegen.

«Es ist einfach unbeschreiblich», sagte die neue Rebenmonarchin überglücklich der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe keine Siegesfeier vorbereitet. «Ne, den Plan gabs nicht. Ich lasse mich überraschen.»

Warum die Wahl für Aufsehen sorgte

Auch wegen des überhaupt ersten männlichen Teilnehmers war das Finale überregional mit großem Interesse verfolgt worden. Der 26-jährige Levin McKenzie, Student der Betriebswirtschaft aus Rheinhessen, unterlag jedoch – er wäre der erste Deutsche Weinkönig gewesen. So aber muss die Amtskette – statt Krone – noch warten. Auch Lucia Winterhalter (Baden) schied aus.

Vor Hunderten Gästen im Saalbau wurden Emma Meinhardt (25, Saale Unstrut) und Katja Simon (25, Hessische Bergstraße) zu Weinprinzessinnen gewählt. Als wichtigste Botschafter der insgesamt 13 deutschen Weinbaugebiete vertritt das Trio nun ein Jahr lang rund 15.000 Winzerinnen und Winzer. Weinkönigin Anna Zenz wird zahlreiche Termine auch im Ausland wahrnehmen.

«Alle Kandidaten haben sich gegenseitig unterstützt und durch den Abend getragen», sagte die Monarchin auf Zeit mit breitem Lächeln und winkte im Konfettiregen nach allen Seiten. «Jetzt wird gefeiert. Es gibt sicher das eine oder andere Glas Wein.» Aus dem Anbaugebiet Mosel, das Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland umfasst, kam die Siegerin zuletzt 2016.

Wer bewegt Abschied nahm

Vor hunderten Gästen im Saalbau mussten die vier Frauen und der Mann unter anderem Weinsorten bei einer Blindverkostung erkennen und in weinbezogenen Spielen ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen. Die bisherige Amtsinhaberin Charlotte Weihl (26) nahm bewegt Abschied.

Die Deutsche Weinkönigin wirbt seit 1949 für die Branche. Bis 1999 galt die Bedingung, dass die Kandidatinnen ledig sein und aus einer Winzerfamilie stammen mussten.

Wie der neue Jahrgang wird

Die rheinland-pfälzische Landesregierung gratulierte der Siegerin. «Herzlichen Glückwunsch an Anna Zenz zur Wahl zur Deutschen Weinkönigin! Sie wird unser Weinland Rheinland-Pfalz und die deutsche Weinkultur mit Herz und Kompetenz repräsentieren», teilten Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) mit. Besonderer Dank gehe auch an Levin McKenzie, «der mit großem Engagement und Leidenschaft für Rheinland-Pfalz angetreten ist und unser Land hervorragend vertreten hat».

Und wie wird der neue Rebensaft? Das Deutsche Weininstitut (DWI) im rheinhessischen Bodenheim rechnet mit einem tollen Jahrgang, wie DWI-Sprecher Ernst Büscher der Deutschen Presse-Agentur sagte – vor allem bei Burgunder- und Rotwein.