Neue Weichen gehen am Mainzer Hauptbahnhof in Betrieb

Sie sind wichtig für die Verteilung des Verkehrs an dem Bahnknoten, der gerade umfassend saniert wird. Doch ein Ende der Arbeiten ist noch in weiter Ferne. Zu Weihnachten wird eine Pause eingelegt.

Mainz (dpa/lrs) – Im Zuge der umfassenden Sanierung des Bahnknotens Mainz ist ein Schritt für einen künftig reibungsloseren Betrieb gemacht worden. In den vergangenen Wochen wurden fünf in die Jahre gekommene Weichen auf dem nördlichen Gleisvorfeld des Mainzer Hauptbahnhofs ersetzt. Nun stehen noch Schotterarbeiten an, bevor dann am kommenden Montag (22. Dezember) die betroffenen Gleise wieder freigegeben werden können, wie die Bahn mitteilte.

Begonnen hatten die Bauarbeiten rund um den für den Regional- und Fernverkehr wichtigen Hauptbahnhof Mainz Ende November. Verbunden sind sie mit Umleitungen im Fernverkehr sowie Einschränkungen im Regionalverkehr. Letzteres betrifft Regionalzugverbindungen bis ins Mittelrheintal oder Richtung Saarland und Regio- oder S-Bahn-Linien Richtung Wiesbaden und Frankfurt.

Um den Weihnachtsverkehr nicht auszubremsen, werden die Arbeiten vom 23. Dezember bis zum 2. Januar unterbrochen, bevor es bis tief in das Jahr 2026 hinein weitergeht. Insgesamt spricht die Bahn von Investitionen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro in den Knoten Mainz. Es sind quasi auch Vorarbeiten für die dann im zweiten Halbjahr 2026 anstehende Generalsanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und dem nordrhein-westfälischen Troisdorf.