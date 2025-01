Neue Anreize und Messe: Saarland will zum Gründen anregen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) will die Saarländerinnen und Saarländer zum Sprung in die Selbstständigkeit ermutigen. Ein Baustein dazu soll die Gründungsmesse «erfolg» bieten, die am Samstag zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder in Präsenz in der Congresshalle Saarbrücken stattfindet. «Wir haben im Saarland ideale Voraussetzungen für erfolgreiche Gründungen. Die Messe soll zeigen, wie aus guten Ideen erfolgreiche Unternehmen entstehen oder Bestandsunternehmen durch Firmenübergaben gesichert werden können», so Barke.

Darüber hinaus kündigte er als weiteren Beitrag zur Gründungs- und Mittelstandsförderung an, Ende Februar ein neues Risikokapital-Programm auf den Weg zu bringen: Ein neuer Beteiligungsfonds soll ein Volumen von etwa 40 Millionen Euro haben und auch von Investments aus der freien Wirtschaft begleitet werden sollen. «Denn am Ende ist es wichtig, dass nicht nur der Staat an die Zukunftsfähigkeit eines jungen Unternehmens glaubt, sondern auch die Privatwirtschaft.»

Früher ging man zur Hütte oder zum Bergbau

Nach Einschätzung des Wirtschaftsministers seien Mittelstand und Gründungsgeschehen in dem industriell geprägten Saarland bislang nicht so stark ausgeprägt, wie in anderen Ländern, etwa Baden-Württemberg. «In der Vergangenheit war es eben halt so, dass man nach dem Schulabschluss entweder zur Hütte gegangen ist oder zum Bergbau», so Barke. Dies jedoch sei lange vorbei.

Für 2024 erwarte er, dass man auf etwa 3000 Unternehmensgründungen zurückblicken könne und die Bilanz zu den Abmeldungen damit in etwa ausgeglichen sei.

Bei der Messe «erfolg» am Samstag wolle man laut Barke «gerade in diesen herausfordernden Zeiten» aufmerksam machen auf die Möglichkeiten der Gründung und Unternehmensübernahme. Zusätzlich zu etwa 20 Ständen gebe es Vorträge von «guten Keyspeakern, die Lust auf Gründung machen» und praxisorientierte Workshops. Dort können Gründungsinteressierte ihre Fragen rund um ihre persönliche Vorbereitung und Businessplanung bis zu Finanzierung, Marketing und Kundengewinnung stellen.

Gründungsmesse «erfolg» in Saarbrücken