Sie ist 13 Jahre alt und nach anfänglichen kleineren Reibereien versteht sie sich gut mit einem schon länger im Saarbrücker Zoo lebenden Weibchen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Saarbrücker Zoo ist um eine neue Gepardin reicher. Das 13 Jahre alte Weibchen komme aus dem Leipziger Zoo und sei seit dem Sommer in Saarbrücken, teilte die Stadt mit. Zunächst sei es einige Wochen lang unsichtbar für Besucherinnen und Besucher und durch einen Zaun von einer anderen Gepardin getrennt untergebracht gewesen. Es sei darum gegangen, ihr Zeit zum Ankommen zu geben.

Inzwischen lebt das Weibchen gemeinsam mit der anderen acht Jahre alten Gepardin, die seit 2024 Teil des Saarbrücker Zoos ist, auf der Außenanlage. Nach anfänglichen kleinen Reibereien sei das Duo zusammengewachsen und streife zusammen durch das Gehege, berichtete die Stadt.