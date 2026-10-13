Mit dem Fahrplanwechsel bekommt Saarbrücken eine neue direkte ICE-Verbindung in die Hansestadt. Zugleich fallen andere Fernverbindungen weg. Was sich ändert.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit dem Fahrplan 2027 der Deutschen Bahn bekommt Saarbrücken eine ICE-Direktverbindung nach Hamburg. Der Zug startet um 9.27 Uhr in der Landeshauptstadt und erreicht die Hansestadt um 15.36 Uhr, wie die Bahn mitteilte. Der ICE hält in Homburg (Saar), Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Frankfurt und Hannover.

Der Zug in der Gegenrichtung fährt von Flensburg über Hamburg und Hannover nach Kaiserslautern und Saarbrücken – dort kommt er um 22.18 Uhr an. Ab dem 14. August fährt das Zugpaar aber wegen Bauarbeiten nur auf der Strecke Saarbrücken–Frankfurt, wie die Bahn mitteilte.

Der neue Fahrplan tritt am 13. Dezember in Kraft. Tickets können ab Mittwoch (14. Oktober) gebucht werden. Die Preise blieben insgesamt stabil. Einige Verbindungen ins Saarland gibt es künftig nicht mehr.

Nur noch einmal nach München und Berlin

Auf der Strecke Saarbrücken-München wird eine Verbindung gestrichen. Wegen «sehr schwacher Nachfrage» entfalle der Zug, der in Saarbrücken um 5.36 Uhr startete und dann um 22.16 Uhr wieder ankam, hieß es. Die andere München-Verbindung bestehe weiter: Abfahrt in Saarbrücken um 8.27 Uhr und Ankunft aus München um 19.17 Uhr.

Auch nach Berlin gibt es nur noch eine statt zwei Direktverbindungen am Tag. Weiter angeboten wird der ICE, der um 6.28 Uhr in Saarbrücken zur Insel Rügen startet und um 23.31 Uhr aus Binz und Berlin zurückkehrt. Diese umsteigefreie Berlin-Verbindung führt via Erfurt und Halle.

Die zweite Direktverbindung mit Abfahrt um 13.27 Uhr in Saarbrücken beziehungsweise Ankunft um 14.17 Uhr aus Berlin entfällt demnach wegen verschiedener Baueinschränkungen im gesamten Jahr 2027.