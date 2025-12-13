Nebliges Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Die Temperaturen bleiben weiterhin für die Jahreszeit mild. Für die kommenden Tage wird wechselhaftes Wetter erwartet.

Offenbach (dpa/lrs) – Von Winterwetter ist in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiter keine Spur: Es bleibt in den kommenden Tagen bei für die Jahreszeit recht milden Temperaturen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Sonne dürfte sich erst Richtung neue Woche häufiger zeigen.

Der dritte Adventssonntag bringt vielerorts meist bedeckten Himmel, im Bergland bleibt es laut DWD den gesamten Tag neblig-trüb, hinzu kommt vereinzelt Regen oder Sprühregen bei bis zu neun Grad.

In der neuen Woche kann es im Verlauf des Montags auflockern bei mit höchstens neun Grad ähnlichen Temperaturen. Schon am Dienstag werden den Meteorologen zufolge gegen Abend wieder dichtere Wolkenfelder und etwas Regen erwartet. Die Tageshöchsttemperatur dürften zwischen acht und elf Grad liegen.