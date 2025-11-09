Nebliger Wochenstart in Rheinland-Pfalz und Saarland

Es bleibt herbstlich. Nebel und etwas Regen bestimmen das Wetter in der neuen Woche. Was ist mit Sonnenschein?

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland vielerorts mit herbstlichem Nebel. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Montagvormittag löst sich der Nebel teils nur langsam auf, ab dem Nachmittag sind örtlich Auflockerungen möglich. Meist bleibt es trocken bei 6 bis 10 Grad.

Am Mittwoch zeigt sich die Sonne

In der Nacht zum Dienstag ziehen von Westen her Regen und Sprühregen durch, morgens wird es wieder weitgehend trocken bei rund 5 Grad. Am Dienstag bleibt der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland anfangs stark bewölkt, und örtlich fällt noch etwas Sprühregen. Später lockert es gebietsweise auf, die Temperaturen steigen auf 10 bis 14 Grad.

Am Mittwoch ist es laut dem DWD nach Nebelauflösung überwiegend heiter bis sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad.