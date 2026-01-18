Regen wird nicht erwartet. Die Sonne hat es oft aber auch schwer, sich zu zeigen. In der Nacht kann es frostig sein.

Mainz (dpa/lrs) – Temperaturen von bis zu sieben Grad gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das Wetter präsentiert sich neblig und trüb. Teils sind aber auch heitere Abschnitte zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Es bleibt niederschlagsfrei. In der Nacht zum Montag fallen die Werte auf null bis minus drei Grad.

Beim Start in die neue Woche ist es demnach zunächst wieder neblig und trüb. Im Tagesverlauf kann es aber auch Auflockerungen geben. Die Temperaturen liegen nach der DWD-Vorhersage je nach Sonnenscheindauer zwischen zwei und sieben Grad. Am Montag soll es verbreitet niederschlagsfrei bleiben. Allenfalls im äußersten Westen und Nordwesten seien ein paar Tropfen Regen möglich.