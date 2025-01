Neblig-trübes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es auch am Wochenende neblig-trüb. Stellenweise kann es auch wieder glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Nachdem sich der Nebel am Samstag im Laufe des Vormittags auflöst, kommt demnach gebietsweise die Sonne durch. Bei Höchsttemperaturen zwischen 1 und 6 Grad bleibt es trocken.

In der Nacht zum Sonntag ist es den Meteorologen zufolge meist klar. Stellenweise bilden sich Dunst- oder Nebelfelder. Dort ist dann Glätte möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 2 und minus 5 Grad, in Tallagen bei minus 7 Grad. Am Sonntag wird es nach Nebelauflösung heiter oder sonnig. Teils bleibt es aber auch den ganzen Tag neblig-trüb. Die Temperaturen erreichen 1 bis 5 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei.