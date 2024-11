Nebel und Wolken zum Ende der Woche

Wolken, Nebel und vereinzelt Sprühregen. Die Sonne bekommen die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Ende der Woche nicht viel zu Gesicht.

Offenbach (dpa/lrs) – Zum Ende der Woche bleibt es neblig-trüb und bewölkt in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nur in Höhenlagen könne es vereinzelt sonnig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad könne es vereinzelt zu Sprühregen kommen.

In der Nacht zum Freitag halten sich Wolken und Nebel weiterhin. Örtlich ist mit Bodenfrost bei Temperaturen zwischen 5 und -1 Grad zu rechnen. Der Freitag bleibt ebenfalls neblig und bewölkt, im Tagesverlauf kann es aber demnach auch zu größeren Auflockerungen kommen. Vereinzelt könne erneut Sprühregen auftreten, meist bleibe es jedoch niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen den Angaben nach zwischen 6 und 11 Grad.

Am Samstag bleibt es stark bewölkt mit örtlichem Sprühregen, bevor es zögerlich auflockert bei Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad. Auch der Sonntag wird laut der Vorhersage neblig-trüb mit vereinzeltem Sprühregen bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag.