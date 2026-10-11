Wetter
Nebel und Wolken prägen Wochenstart in Rheinland-Pfalz
Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Am Montag soll es zunächst Wolken und Nebel geben. (Symbolbild)
Federico Gambarini. DPA

Der Wochenstart zeigt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland grau. Wo sich die Sonne dennoch durchsetzen kann und mit welchen Temperaturen zu rechnen ist.

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Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – Nebel und Wolken bestimmen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland den Start in die kommende Woche. Am Montag kann sich der Nebel vor allem in Tallagen der Eifel und entlang der Mosel länger halten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Laufe des Tages setzt sich aber zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 13 bis 18 Grad, im höheren Bergland um 11 Grad.

Nach einer Nacht mit Tiefstwerten zwischen 9 und 2 Grad ist örtlich Frost in Bodennähe möglich. Am Dienstag ziehen viele Wolken durch, vor allem im Norden kann es zeitweise etwas regnen. Die Höchsttemperaturen bleiben mit 13 bis 17 Grad ähnlich. In der Nacht zum Mittwoch wird es mit Tiefsttemperaturen zischen 12 und 9 Grad milder.

Sonne und bis zu 20 Grad am Mittwoch

Nach möglichen Nebelfeldern am Morgen wird es am Mittwoch im Tagesverlauf zunehmend heiter. Es bleibt trocken, die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad, im höheren Bergland auf etwa 15 Grad.

© dpa-infocom, dpa:261011-930-823196/1

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