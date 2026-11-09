Viele Wolken, Nebel und teilweise Regen. So sieht das Wetter in den nächsten Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aus. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) – Bei einem Blick in den Himmel werden die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den nächsten Tagen wohl viele Wolken feststellen. Heute bleibt es, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, wechselnd bis stark bewölkt und laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad.

Ähnliches Wetter zeigt sich am Dienstag, nach teils zäher Nebelauflösung ist es wechselnd bis stark bewölkt und teilweise bis in den Nachmittag neblig-trüb. Im Süden ist weiter etwas Regen möglich, sonst bleibt es aber der Prognose nach trocken. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad.

Der Mittwoch zeigt sich stark bewölkt bis bedeckt und bringt verbreitet Regen mit, das Wetter soll aber zum Nachmittag und Abend gebietsweise nachlassen. Es wird etwas wärmer bei Werten zwischen 9 und 13 Grad. In Hochlagen kann es vereinzelt stark böig auffrischend werden, wie der DWD mitteilt.

Am Donnerstag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise ist Regen bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 14 Grad möglich.