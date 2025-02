Nebel und Kälte in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf kalte Tage und noch kältere Nächte einstellen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für heute maximal 2 bis 6 Grad. Oft hält sich der Nebel bis zum Mittag, bis sich dann die Sonne in den beiden Ländern häufiger zeigt.

In der Nacht zum Dienstag breitet sich gebietsweise erneut Nebel aus, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen sinken auf minus 3 bis minus 7 Grad. Stellenweise herrscht Glättegefahr.

Der Dienstag selbst bleibt dann örtlich ganztägig neblig trüb oder bedeckt, sonst auch oft heiter bis sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 6 Grad, im Nebel um 0 Grad. Auch in den folgenden Nächten herrscht oft Glättegefahr bei Minusgraden.

Am Mittwoch hält sich erneut der Nebel oft länger, der DWD erwartet dann vor allem einige Wolken mit Sprühregen. Ab dem Nachmittag dürfte es dann freundlicher werden. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad. Am Donnerstag bleibt es ähnlich kalt – dafür regnet es häufiger. In höheren Lagen kommt zudem die ein oder andere Schneeflocke herunter.