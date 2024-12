Nebel und Glättegefahr in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kalt und grau. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach (DWD) mitteilte, erreichen die Temperaturen heute null bis fünf Grad. Dabei bleibt es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Nachts ist bei gebietsweisem Nebel mit Tiefstwerten von minus drei Grad zu rechnen. Der DWD warnt in Ausnahmefällen vor Glätte.

Am Donnerstag bleibt es wechselhaft bewölkt und neblig, mit stellenweise leichten Auflockerungen. Tagsüber klettern die Temperaturen auf null bis vier Grad, in der Nacht sinken sie auf bis zu minus vier Grad. Es ist erneut Nebel und gebietsweise Glättegefahr zu erwarten. Am Freitag bleibt es teils neblig, teils wird es heiter bis wolkig. Am Samstag wird es laut DWD regnerisch.