Die Saison verläuft für Paul Nebel beim FSV Mainz 05 nicht wie gewünscht. Ob der Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig verlängert ist offen.

Mainz (dpa/lrs) – Paul Nebel lässt seine Zukunft beim 1. FSV Mainz 05 offen. In einem Interview mit dem «Kicker» vermied er eine klare Aussage, ob er seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten verlängern wird. Sein voller Fokus gelte dem Klassenerhalt mit seinem Heimatverein, der ihm viel bedeute. «Das ist alles, was für mich jetzt zählt», sagte der 23-Jährige.

Zudem fügte er an, ein sehr gutes Verhältnis zu Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Niko Bungert zu haben. «Wir unterhalten uns auf jeden Fall, aber Genaueres kann ich nicht sagen», erklärte Nebel.

Der U21-Vize-Europameister von 2025 stand nur wenige Monate später erstmals im Kader der Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele gegen die Slowakei und Nordirland, kam aber nicht zum Einsatz. Seitdem konnte er nicht mehr an seine starken Leistungen anknüpfen und verlor in Mainz seinen Stammplatz auf der rechten Außenbahn.