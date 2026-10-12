Es wird neblig in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen. Im weiteren Wochenverlauf bleibt es mild bei bis zu 20 Grad.

Barweiler (dpa/lrs) – Am Montag wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland tagsüber bis zu 18 Grad warm, morgens ist es meist neblig. In den nächsten Tagen bleibt das Wetter ähnlich, nur am Dienstag kann es etwas Regen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Besonders in den Tallagen der Eifel sowie entlang der Mosel hält sich der Nebel am Montagmorgen. Den Rest des Tages bleibt es bewölkt bei 13 bis 18 Grad, in den höheren Lagen sind es etwa elf Grad. Nachts wird es deutlich kälter bei vier bis neun Grad.

Bewölkt und morgens nebelig ist es laut DWD auch am Dienstag – hier kann es auch immer wieder regnen. Dabei bleiben die Temperaturen ähnlich wie am Vortag. Noch einmal wärmer wird es am Mittwoch: Bei 17 bis 20 Grad zeigt sich am Nachmittag auch die Sonne.