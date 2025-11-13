Nebel am Morgen, Sonne am Tag – Regen am Wochenende

Von fast 20 Grad und Sonne zu Regen und Gewitter: Das Wochenende bringt den Wetterwechsel.

Mainz (dpa/lrs) – Der Start in den neuen Tag ist in Teilen von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes am Donnerstag neblig. Doch im Tagesverlauf lässt sich vielerorts die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen 16 bis 19 Grad.

Am Freitag bleibt es zunächst heiter bis wolkig. Die Höchsttemperaturen werden erneut zwischen 15 und 19 Grad erwartet. Im Tagesverlauf ziehen von Westen Wolken auf, doch die bringen meist keinen Regen. Der fällt dann am Samstag. Auch kurze Gewitter sind möglich. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 12 und 15 Grad liegen.

Am Sonntag ist es stark bewölkt bis bedeckt. Gebietsweise fällt bei Höchsttemperaturen zwischen 8 und 13 Grad etwas Regen.