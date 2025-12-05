Nasses Winterwochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Zum Start ins Wochenende bleibt es in beiden Bundesländern überwiegend grau. Immer wieder ziehen Regenwolken auf, nur selten zeigen sich kurze Auflockerungen.

Mainz (dpa/lrs) – Das zweite Adventswochenende präsentiert sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland wenig einladend. Der heutige Freitag beginnt an einigen Orten mit Frost, Nebel und vereinzelt glatten Straßen. Tagsüber bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) meist stark bewölkt, anfangs fällt stellenweise Regen. Im weiteren Verlauf des Tages bleibt es überwiegend trocken, und von Westen können zeitweise kurze Auflockerungen durchkommen. Die Temperaturen erreichen laut den Meteorologen maximal vier bis sieben Grad.

In der Nacht zum Samstag bildet sich an manchen Orten Nebel, bevor später von Westen neue Regenwolken aufziehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen drei und null Grad.

Der Samstag zeigt sich der Prognose zufolge an vielen Orten stark bewölkt und regnerisch. In höheren Lagen sind zu Beginn des Tages vereinzelt auch Schneeflocken möglich. Die Temperaturen steigen auf sechs bis neun Grad.

In der Nacht zum Sonntag regnet es zunächst häufiger, im Laufe der Nacht lässt der Regen nach. Die Temperaturen sinken auf sieben bis drei Grad. Am zweiten Adventssonntag bestimmen weiterhin viele Wolken das Wetter. Im Tagesverlauf ziehen laut DWD erneut Regenwolken auf. Die Temperaturen steigen etwas an. Die Höchstwerte liegen dann zwischen acht und zwölf Grad.