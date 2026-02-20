Wetterprognose
Nasses Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Nach einem teils frostigem Morgen setzt in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein Wetterumschwung ein. Zum Wochenende wird es spürbar milder, gleichzeitig aber regnerisch.

Mainz (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird zum Wochenende milder – aber regnerischer. Am Morgen tritt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch verbreitet Frost auf. Auf den Straßen kann es glatt werden, Autofahrer sollten vorsichtig sein. Im Tagesverlauf verdichten sich von Westen die Wolken, stellenweise fällt Regen. Die Höchstwerte erreichen am Freitag laut DWD 4 bis 7 Grad.

In der Nacht zum Samstag breitet sich von Nordwesten Regen aus, in höheren Lagen herrscht Glättegefahr. Die Temperaturen steigen laut den Meteorologen im Laufe der Nacht an. Am Samstag bleibt es wolkig mit zeitweisem Regen bei maximalen Temperaturen von 12 Grad, im höheren Bergland um 7 Grad. Auch der Sonntag zeigt sich bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen klettern auf 12 bis 15 Grad, in höheren Lagen auf 9 bis 11 Grad.

