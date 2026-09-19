Fußball-Bundesliga
Nase gebrochen? Mainz-Coach Fischer sorgt sich um Caci
Anthony Caci
Anthony Caci hat sich an der Nase verletzt. (Archivbild)
Ulrich Hufnagel. DPA

Mainz gewinnt in Gladbach, hat aber auch eine Sorge. Das sagt Trainer Urs Fischer dazu.

Mönchengladbach (dpa) – Mainz-Trainer Urs Fischer sorgt sich um Defensivspieler Anthony Caci. Der 29-Jährige hatte sich beim 4:3-Sieg des FSV Mainz 05 bei Borussia Mönchengladbach an der Nase verletzt. «Ich hoffe, dass die Nase nicht gebrochen ist. Sie ist im Moment angeschwollen», sagte Fischer nach der Partie.

Fischer sagte zudem: «Ich glaube, das muss geröntgt werden.» Caci ist in Mainz Stammspieler und hat alle bisherigen vier Saisonpartien in der Fußball-Bundesliga von Beginn an absolviert.

© dpa-infocom, dpa:260919-930-711822/1

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