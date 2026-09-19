Mönchengladbach (dpa) – Mainz-Trainer Urs Fischer sorgt sich um Defensivspieler Anthony Caci. Der 29-Jährige hatte sich beim 4:3-Sieg des FSV Mainz 05 bei Borussia Mönchengladbach an der Nase verletzt. «Ich hoffe, dass die Nase nicht gebrochen ist. Sie ist im Moment angeschwollen», sagte Fischer nach der Partie.
Fischer sagte zudem: «Ich glaube, das muss geröntgt werden.» Caci ist in Mainz Stammspieler und hat alle bisherigen vier Saisonpartien in der Fußball-Bundesliga von Beginn an absolviert.
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