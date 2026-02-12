Fröhlich-friedlich feiern die Närrinnen und Narren - auch wenn das Wetter nicht mitspielt. Tausende kommen verkleidet zum Schunkeln.

Mainz (dpa/lrs) - Den Spaß an Weiberfastnacht kann den Närrinnen und Narren in Rheinland-Pfalz der Regen nicht vermiesen. Als pünktlich um 11.11 Uhr rund 6.000 Menschen am Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt die Straßenfastnacht einläuten, wird fröhlich und ausgelassen mit viel Musik und Luftballons gefeiert.

Mönche, Prinzessinnen, Fußballer, Bienen, Astronauten und Zirkusdirektorinnen schunkelten vielfach unter Regenschirmen ausgelassen auf der Straße. Wer eine Regenjacke trug, hatte meistens zumindest eine bunte Perücke auf. Die Polizei sprach von einem friedlich-fröhlichen Zusammensein ohne besondere Vorkommnisse für die Ordnungshüter.

Möhnen stürmen das Rathaus

In Wittlich stürmten die Möhnen das Alte Rathaus. «Wir haben die Macht übernommen», sagte Obermöhne Bianca Anuth. Pünktlich um 11.11 Uhr kletterten die Frauen auf einer etwa fünf Meter langen Holzleiter ins Rathaus. Mit den typischen «Kreiau»-Rufen führten sie Stadtbürgermeister Joachim Rodenkirch (CDU) auf eine Bühne am Marktplatz und kürzten dort seine Krawatte. Dann wurde der Obermöhne der symbolische Rathausschlüssel übergeben.

«Die Stimmung ist sehr ausgelassen trotz des Wetters», berichtete Anuth. Bei Nieselregen seien etwa 200 Menschen gekommen, etwas weniger als in den Vorjahren. Da seien es bis zu 500 gewesen. Bis zum Abend wollen die 16 Wittlicher Möhnen mit Band-Musik auf dem Marktplatz feiern und durch die Kneipen ziehen.

Viele Feiernde

In Mülheim-Kärlich startete der traditionelle Möhnen-Umzug um 14.11 Uhr ebenfalls bei regnerischem Wetter. Insgesamt rund 6.000 Zuschauer wurden zum Umzug der rund 550 Teilnehmer erwartet, wie eine Sprecherin des Möhnen-Clubs 1950 Mühlheim mitteilte. Bereits kurz nach Start sei der Ort gut gefüllt gewesen. «Ich wünsche allen Teilnehmer, dass sie gesund und sicher feiern können - wie es auch in den letzten Jahren der Fall war.»

Vielerorts startet der Straßenkarneval am Weiberdonnerstag mit der Erstürmung der Rathäuser, Partys und Umzügen. In vielen Kneipen, Bars und Vereinen im Land wird bis in die Nacht weitergefeiert.

Rosenmontag als Höhepunkt

Höhepunkt der närrischen Tage ist der Rosenmontag: In Mainz schlängelt sich ab 11.11 Uhr der mehr als sieben Kilometer lange Zug durch die Stadt, zu dem Hunderttausende Besucher erwartet werden. Auch in anderen Städten ziehen am Wochenende große Umzüge durch die Straßen, bevor der Karneval am Fastnachtsdienstag ausklingt.