Fröhlich-friedlich feiern die Närrinnen und Narren - auch wenn das Wetter nicht mitspielt.

Mainz (dpa/lrs) - Den Spaß an Weiberfastnacht kann den Närrinnen und Narren der Regen nicht vermiesen. Als pünktlich um 11.11 Uhr rund 6.000 Menschen auf dem Schillerplatz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt die Straßenfastnacht einläuten, wird fröhlich und ausgelassen mit viel Musik und Luftballons gefeiert.

Mönche, Prinzessinnen, Fußballer, Bienen, Astronauten und Zirkusdirektorinnen schunkelten vielfach unter Regenschirmen ausgelassen auf der Straße. Wer eine Regenjacke trug, hatte meistens zumindest eine bunte Perücke auf. Die Polizei sprach von einem friedlich-fröhlichen Zusammensein ohne besondere Vorkommnisse für die Ordnungshüter.

Möhnen stürmen das Rathaus

In Wittlich stürmten die Möhnen das Alte Rathaus. «Wir haben die Macht übernommen», sagte Obermöhne Bianca Anuth. Pünktlich um 11.11 Uhr kletterten die Frauen auf einer etwa fünf Meter langen Holzleiter ins Rathaus. Mit den typischen «Kreiau»-Rufen führten sie Stadtbürgermeister Joachim Rodenkirch (CDU) auf eine Bühne am Marktplatz und kürzten dort seine Krawatte. Dann wurde der Obermöhne der symbolische Rathausschlüssel übergeben.

«Die Stimmung ist sehr ausgelassen trotz des Wetters», berichtete Anuth. Bei Nieselregen seien etwa 200 Menschen gekommen, etwas weniger als in den Vorjahren. Da seien es bis zu 500 gewesen. Bis zum Abend wollen die 16 Wittlicher Möhnen mit Band-Musik auf dem Marktplatz feiern und durch die Kneipen ziehen.

Vielerorts startet der Straßenkarneval am Weiberdonnerstag mit der Erstürmung der Rathäuser, Partys und Umzügen. In vielen Kneipen, Bars und Vereinen im Land wird bis in die Nacht weitergefeiert.