Närrisch sein, aber respektvoll bleiben: Zur Fastnachtseröffnung werden in Mainz Tausende Menschen erwartet. In Trier eröffnet Ministerpräsident Schnieder die Session mit.

Mainz/Trier (dpa/lrs) – Tausende Närrinnen und Narren werden um 11.11 Uhr in der Fastnachtshochburg Mainz zum Start der fünften Jahreszeit erwartet. Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) rechnet mit 9.000 Menschen bei der zentralen Veranstaltung auf dem Schillerplatz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. In Trier wird Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) zur Sessionseröffnung des Karnevals erwartet.

In Trier erwecken die Narren um 11.11 Uhr auf dem Kornmarkt das Narrenzepter «Wuppdus». Danach folgt die feierliche Verlesung der «närrischen Gesetze» durch den Regierungschef. In Mainz wird mit einem dreifach donnernden Helau, dem Narrhallamarsch und ebenfalls dem Verlesen des närrischen Grundgesetzes die fünfte Jahreszeit gefeiert. Die Schwellköpp – große, handgefertigte Pappmaché-Köpfe – sind das Motto der Mainzer Fastnacht.

In Mainz wird von der Stadt zur närrischen Zeit auch ein Awareness-Raum als niedrigschwellige Anlaufstelle für Betroffene von Belästigung, Diskriminierung oder sexualisierter Gewalt eingerichtet. Das Motto dafür lautet: Närrisch sein. Respektvoll bleiben.