Wetterumschwung zur Fastnachtszeit: Bis Freitag erwarten die Meteorologen Regen, starke Böen und einen dunklen Himmel. Am Samstag könnte es dann sogar vereinzelt schneien.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Hochphase der närrischen Zeit startet bedeckt und regnerisch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bis Freitagfrüh sei mit wiederholten und teils länger anhaltenden Regenfällen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei seien lokal, vor allem im Südwesten, Mengen von bis zu 40 bis 50 Litern pro Quadratmeter in 48 Stunden möglich. Am Mittwoch werden bei regnerischem Wetter Höchstwerte zwischen 8 und 13 Grad erwartet.

Am Schwerdonnerstag sei weiterhin mit Regen zu rechnen, dabei bleibe es zumeist stark bewölkt bis bedeckt. Zudem könnte es windig werden, örtlich werden teils starke Böen erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad.

Der Freitag soll erneut stark bedeckt bis bewölkt werden, gebietsweise bleibt es regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 9 Grad, an Rhein und Mosel werden 11 Grad erreicht. Am Samstag könnte es dann noch ungemütlicher für die Närrinnen und Narren werden. Bei Höchstwerten zwischen -1 und +5 Grad ist laut den Meteorologen örtlich leichter Schneefall möglich.