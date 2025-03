Närrisch trotz aller Krisen – Mainz feiert Rosenmontag

Mainz (dpa/lrs) – Strahlend gute Laune, strahlend gutes Wetter: Ausgelassen, laut, bisweilen schrill und politisch – so war der Rosenmontagszug 2025 in Mainz. Ein paar Eindrücke vom längsten närrischen Lindwurm in Rheinland-Pfalz:

Sonnenschutz

Ein gefragtes Accessoire bei stahlblauem Himmel war die Sonnenbrille. Manche Narren griffen alternativ auch zur Skibrille. Das Thema Après-Ski scheint es also aus den Bergen bis an den Rhein geschafft zu haben – viele Feiernde trugen neonfarbene Skianzüge, dazu hämmerte der Bass aus mitgebrachten Boxen. Bei Hits wie «Völlig losgelöst» (Peter Schilling) und «Wackelkontakt» (Oimara) sangen Kostümierte ausgelassen mit. Sogar beim Kölner-Klassiker «Viva Colonia» der Band Höhner wurde lautstark auf der Schillerstraße mitgegrölt.

Landespolitik

In der Verkleidung als Johannes Gutenberg zeigte sich ein bestens gelaunter Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) auf der Ehrentribüne in der Nähe des Mainzer Doms. Mit Mikro und Weinschorle begrüßte der Regierungschef vorbeiziehende Wagen und Gruppen mit einem «dreifach donnernden Helau, Helau, Helau». Das Denkmal des Erfinders des Drucks mit beweglichen Lettern gegenüber der Tribüne hatte eine traditionelle Fastnachtsmütze auf.

Auch der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) und sein Vorgänger, der heutige Innenminister Michael Ebling (SPD), schunkelten und lachten auf der voll besetzen Tribüne bei strahlendem Wetter mit – und mussten sich immer wieder vor dem Regen an Süßigkeiten und Fastnachtsutensilien wegducken, die mit vollen Händen aus den Wagen geworfen wurden.

Tierisch

Känguru, Kuh und Krokodil: Tierkostüme sind bei anfangs noch einstelligen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein für viele die optimale Verkleidung an diesem Rosenmontag. Auch Giraffen, Bären, Tiger und Leoparden sind unter den Zuschauern zu sehen, Drachen und auch Einhörner.

Die wärmenden Kapuzen hängen meist locker herab. Andere Narren entschieden sich für eine Verkleidung als heimisches Tier: Enten, Kühe, Waschbären, Frösche und Hasen säumen den Weg des Zugs. Dazu kommen Vögel, Bienen, Marienkäfer und die ein oder andere Libelle.

Kostüme

Beliebt sind Alltagsgegenstände: von Verkehrskegeln bis zu Kassenzetteln oder Wischmopps. Gleich mehrere Gruppen verkleideten sich als Gießkannen. Die Mainzer Polizei hatte zuvor davor gewarnt, auf «fragwürdige Kostümierung, welche in Zusammenhang mit Krieg und Terror gebracht werden könnte» zu verzichten. Auch Waffen, die echten Waffen zum Verwechseln ähnlich sehen, sollten vermieden werden. Einen Munitionsgurt hatten dennoch viele Feiernde angelegt – allerdings fastnachtstauglich gefüllt mit Klopfern, kleinen Schnapsflaschen.

Motivwagen

Sie kamen wie so oft gut an und regten bei den Feiernden so manche politische Diskussion an. Wie der auf den letzten Drücker fertig gewordene Wagen mit dem Titel «Kröten schlucken», der Friedrich Merz nach der gewonnenen Bundestagswahl mit nicht gerade fröhlicher Miene zeigt. Der CDU-Politiker muss zwischen mehreren Kröten wählen, eine rote Kröte hat er am Schlafittchen, eine grüne zieht an seiner Hosennaht, dahinter ist eine blaue Kröte mit Hitler-Bärtchen in brauner Soße zu sehen.

Für so manches Gespräch sorgt auch ein Motivwagen, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Bösewicht Blofeld aus den James-Bond-Filmen zeigt, auf seinem Schoß wie bei Blofeld eine Perserkatze, die in diesem Fall das Gesicht des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat – in Anspielung darauf, dass nordkoreanische Soldaten Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützen.

Mainz 05

Mit kunterbunten Kostümen feierte auch das Team von Fußball-Bundesligist Mainz 05 ausgelassen auf Wagen 103 recht weit am Ende des langen Umzugs mit – zwei Tage nach dem Sieg gegen RB Leipzig und dem Sprung auf einen Champions-League-Platz in der Bundesliga. Als Wikinger, Feuerwehrmann, im Harry-Potter-Kostüm oder einfach nur wie Trainer Bo Henriksen im Fastnachtstrikot der 05er tanzte die Erfolgsmannschaft zu Schunkel-Liedern und Party-Songs. Henriksen filmt sich mit dem Handy, Spieler wie Moritz Jenz, Phillipp Mwene und Kaishu Sano warfen mit großem Spaß Fastnachtsutensilien in die Menge.

25 Wagen hinter dem 05er Tross folgte ein Motivwagen mit Jürgen Klopp. Der einst beim FSV Mainz bekanntgewordene Fußballtrainer, der mittlerweile weltweiter Fußball-Chef von Red Bull ist, thront oder besser wankt auf dem Wagen namens «Verleiht Flüüügel» auf einem Podest. Auf dem Rücken hat er Flügel aus Geldscheinen, in der Hand die Dose eines Brauseherstellers. Den tieferen Sinn verdeutlicht der Vers zum Wagen: «Für Kloppo zählten früher Werte, um die er sich nicht mehr scherte. Denn weil Red Bull lockt mit viel Geld, er krachend nun vom Sockel fällt.»