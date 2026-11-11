Fastnacht, volle Plätze, ausgelassene Stimmung – und für Betroffene ein geschützter Rückzugsort mitten in der City. Was dort passiert und wer Hilfe bekommt.

Mainz (dpa/lrs) – Tausende ausgelassene feiernde Närrinnen und Narren ziehen an Fastnacht durch Straßen und Kneipen. Übergriffe, Belästigung, Diskriminierung oder sexualisierte Gewalt kommen trotz des fröhlichen Feierns bei solchen Großveranstaltungen vor. In der Fastnachtshochburg Mainz ist zum Start die fünfte Jahreszeit direkt am zentralen Feierplatz ein Awareness-Raum als niedrigschwellige Anlaufstelle für Betroffene eingerichtet worden. Das Motto dafür lautet: «Närrisch sein. Respektvoll bleiben.»

Als erste geschützte Anlaufstelle nach belastenden und aufwühlenden Erlebnissen versteht sich die Anlaufstelle. Es gehe darum, dass die Personen erst mal zur Ruhe zu kommen, ein Glas Wasser trinken können und dann von ihrem Erlebten berichten, erklären die Ansprechpartnerinnen im Awareness-Raum, Karla Glomb und Alena Liebmann. Die Gespräche seien vertraulich. Awareness bedeutet Bewusstsein.

Betroffene können selbst über Anzeige entscheiden

In drei Räumen mit Sesseln und einem Sofa können sich die Betroffenen zurückziehen. Es gibt Skills zum Beruhigen für die Hände, zum Riechen. In dem Gespräch können die Betroffenen dann entscheiden, ob sie weitere Ermittlungen durch die Polizei haben wollen, eine Anzeige erstatten oder eine vertrauliche Spurensicherung nach sexualisiertem Übergriffen erfolgen soll, sagen die beiden Expertinnen vom Frauennotruf in Mainz. Es gebe einen direkten Kontakt zur Polizei.

Das Pilotprojekt des Frauenbüros und des Mainzer Ordnungsamtes in Kooperation mit dem Frauennotruf Mainz soll evaluiert werden, um mehr über die Zahl der Hilfesuchenden, das Alter der Personen und die Delikte zu erfahren. Ziel sei, diese niedrigschwellige Anlaufstelle für Großveranstaltungen in Mainz generell zu etablieren, berichten Edyta Szymanska-Nolden und Felicitas Keßl vom Frauenbüro. Die Dunkelziffer der Betroffenen sei hoch.

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) unterstützt die Anlaufstelle ausdrücklich. Hilfesuchende könnte sich auch jederzeit an die Sicherheitsleute oder ein Mitglied der MCV-Zugleitung wenden.

Warnung vor K.-o.-Tropfen

Der Frauennotruf Mainz hat zum Start der Fastnachtskampagne außerdem eine Postkartenaktion initiiert, zum Thema K.-o.-Tropfen. «Wir gehen davon aus, dass es während größerer Veranstaltungen wie zum Beispiel Fastnacht verstärkt zu Übergriffen, Belästigung und möglicherweise auch K.o.- Mittel Einsatz kommt», erläutert Notruf-Mitarbeiterin Eva Jochmann. «Deshalb haben wir diese Postkartenaktion gestartet». Und auch, «weil sich Frauen und Mädchen kaum in diesen Zusammenhängen an uns Fachstellen wenden».

Unter dem Motto «K.O.cktail – fiese Tropfen im Glas» sollen die Postkarten auf Risiken aufmerksam und Betroffene ermutigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Nachweis von Übergriffen dieser Mittel sei schwierig, was verlässliche Aussagen über das tatsächliche Ausmaß nicht möglich mache, so Jochmann.

Was die Zahlen sagen – und was nicht

Im Februar dieses Jahres hatten Berichte über einen möglichen Einsatz von K.-o.-Tropfen bei der Mainzer Fastnacht die Polizei beschäftigt. In sozialen Netzwerken war über zwei Frauen berichtet worden, die an Altweiberdonnerstag in einem Feldlager einer Mainzer Garde unter Übelkeit und Kreislaufbeschwerden gelitten haben sollen. Einen entsprechenden Vorfall konnte die Polizei damals nicht bestätigen.

Einen nachweisbaren Einsatz von K.-o.-Tropfen hat es nach Angaben des Polizeipräsidiums Mainz weder 2026 noch in den Vorjahren in seinem Zuständigkeitsbereich gegeben. In den vier Tagen seit Altweiberdonnerstag 2026 gingen bei der Polizei weniger als zehn Mitteilungen über Straftaten mit sexuellem Hintergrund ein. Bei den Mitteilungen ging es um unerwünschte Berührungen an Brust, Gesäß oder im Intimbereich, vor allem in großen Menschenmengen am Schillerplatz und am Markt.

Insgesamt registrierte die Polizei am Rosenmontag 2025 in Mainz 70 Straftaten, nach 76 im Jahr zuvor. Darunter waren 32 Körperverletzungen und 3 Fälle sexueller Belästigung. Mehr als 600.000 Menschen waren laut Polizei in Mainz unterwegs. Sie weist darauf hin, dass die Zahlen nur bekanntgewordene Fälle erfassen und keine Aussage über das tatsächliche Ausmaß erlauben.

«A-Team» steht in Trier bereit

Auch in anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz legen die Veranstalter von Karnevalsveranstaltungen mittlerweile verstärkt das Augenmerk auf die Themen Grenzüberschreitungen, Belästigungen oder Übegriffe, zum Beispiel in Trier. Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval 1955 (ATK) hat nach eigenen Angaben seit mehreren Jahren bei öffentlichen Veranstaltungen wie die Sessionseröffnung oder den Rosenmontagszug eigene Awareness-Teams im Einsatz, wie Sprecher Christian Jäger mitteilt.

Geschützter Raum

«Besucher, die sich unsicher, bedrängt oder bedroht fühlen, können sich entweder direkt an dieses Team oder an das Personal an den Theken, am Backstagebereich oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts wenden und nach dem „A-Team“ fragen.» Das Personal sei instruiert und vermittele diskret Hilfe durch das Team, so Jäger. Dieses begleite dann die betroffene Person in einen gesonderten, geschützten Raum.

Augen auf auch im Sport

Auch jenseits der Fastnacht wächst das Bewusstsein für sexuelle Grenzverletzungen. Der FSV Mainz 05 hat mit dem Frauennotruf Mainz und dem Arbeiter-Samariter-Bund 2025 das Awareness-Konzept «Weiße Weste» angelegt. Es soll Menschen im Stadion helfen, wenn sie Belästigung, Diskriminierung oder sexualisierte Gewalt erleben oder sich unwohl fühlen.