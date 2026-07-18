Ermittlungen laufen
Nächtliche Fahrstunde in Kaiserslautern von Polizei gestoppt
Polizei
Nach einem Zeugenanruf machte sich die Polizei auf den Weg in das Industriegebiet. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Eine junge Frau übt nachts im Industriegebiet das Autofahren – ohne Führerschein. Das hat auch für ihren Beifahrer Folgen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einer privaten Fahrstunde ermittelt die Polizei in Kaiserslautern gegen eine 20-Jährige und einen 23-Jährigen. Eine Zeugin habe in der Nacht im Industriegebiet ein Auto bemerkt, das immer wieder auf- und abgefahren sei, teilten die Beamten mit.

Als die Einsatzkräfte den Wagen kontrollierten, stellten sie fest: Der Beifahrer hatte einen Führerschein – die Fahrerin aber nicht. Der 23-Jährige gab an, ihr das Autofahren beibringen zu wollen. Gegen die 20-Jährige wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, gegen den Mann hingegen, weil er sie ans Steuer gelassen haben soll.

© dpa-infocom, dpa:260718-930-404866/1

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