Eine junge Frau übt nachts im Industriegebiet das Autofahren – ohne Führerschein. Das hat auch für ihren Beifahrer Folgen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einer privaten Fahrstunde ermittelt die Polizei in Kaiserslautern gegen eine 20-Jährige und einen 23-Jährigen. Eine Zeugin habe in der Nacht im Industriegebiet ein Auto bemerkt, das immer wieder auf- und abgefahren sei, teilten die Beamten mit.

Als die Einsatzkräfte den Wagen kontrollierten, stellten sie fest: Der Beifahrer hatte einen Führerschein – die Fahrerin aber nicht. Der 23-Jährige gab an, ihr das Autofahren beibringen zu wollen. Gegen die 20-Jährige wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, gegen den Mann hingegen, weil er sie ans Steuer gelassen haben soll.