Verkaufsstand, Papiercontainer und Büchertauschschrank: In Merzig brannte es in einer Nacht gleich an mehreren Orten. Die Polizei sucht nach einem Brandstifter.

Merzig (dpa/lrs) – Nach mehreren Bränden in der Nacht von Sonntag auf Montag in Merzig ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung. Zunächst habe ein Verkaufsstand im Blättelbornstadion in Flammen gestanden, anschließend hätten drei Papiercontainer die Feuerwehr beschäftigt, teilte die Polizeiinspektion mit.

Während die Beamten nach einem möglichen Täter fahndeten, bemerkten sie demnach ein weiteres Feuer in einer ausgedienten Telefonzelle, die als Büchertauschschrank dient. Zudem brannten kurz darauf ein weiterer Container und ein Laubhaufen, wie die Polizei mitteilte. Dazu sei nach ersten Erkenntnissen eine brennbare Flüssigkeit genutzt worden. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.