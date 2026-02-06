Tischtennis-Bundesliga
Nächster Topstar: Saarbrücken holt auch Vize-Weltmeister
Hugo Calderano
Hugo Calderano
Tom Weller. DPA

Der 1. FC Saarbrücken hat im Tischtennis schon jetzt ein Star-Ensemble zusammen. Im Sommer kommt noch ein weiterer Top-Mann.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa) – Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken hat nach Olympiasieger Fan Zhendong (China) und dem Olympia-Zweiten Truls Möregardh (Schweden) einen weiteren Weltklassespieler in die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) geholt. Der FCS gab die Verpflichtung des Vize-Weltmeisters Hugo Calderano bekannt. Der Weltranglisten-Dritte aus Brasilien spielte bis zum Gewinn der deutschen Meisterschaft 2025 für TTF Liebherr Ochsenhausen und wird im Sommer in die TTBL zurückkehren.

«Nach dem Abgang von Darko Jorgic ist er der richtige Baustein, um diese Lücke auf absolutem Weltklasse-Niveau zu schließen», sagte Saarbrückens sportlicher Leiter Erwin Berg. Calderano bringe «internationale Spitzenklasse und enorme Erfahrung mit».

Die Verpflichtung des Chinesen Fan Zhendong hat in dieser Saison einen regelrechten Zuschauerboom bei den Spielen des FCS ausgelöst. Auch Calderano soll in der kommenden Saison in allen drei Wettbewerben Bundesliga, Pokal und Champions League zum Einsatz kommen. Den wichtigsten europäischen Titel gewannen die Saarbrücker zuletzt dreimal nacheinander. Deutscher Meister wurden sie aber bislang nur 2020.

© dpa-infocom, dpa:260206-930-652809/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten