Der 1. FC Saarbrücken hat im Tischtennis schon jetzt ein Star-Ensemble zusammen. Im Sommer kommt noch ein weiterer Top-Mann.

Saarbrücken (dpa) – Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken hat nach Olympiasieger Fan Zhendong (China) und dem Olympia-Zweiten Truls Möregardh (Schweden) einen weiteren Weltklassespieler in die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) geholt. Der FCS gab die Verpflichtung des Vize-Weltmeisters Hugo Calderano bekannt. Der Weltranglisten-Dritte aus Brasilien spielte bis zum Gewinn der deutschen Meisterschaft 2025 für TTF Liebherr Ochsenhausen und wird im Sommer in die TTBL zurückkehren.

«Nach dem Abgang von Darko Jorgic ist er der richtige Baustein, um diese Lücke auf absolutem Weltklasse-Niveau zu schließen», sagte Saarbrückens sportlicher Leiter Erwin Berg. Calderano bringe «internationale Spitzenklasse und enorme Erfahrung mit».

Die Verpflichtung des Chinesen Fan Zhendong hat in dieser Saison einen regelrechten Zuschauerboom bei den Spielen des FCS ausgelöst. Auch Calderano soll in der kommenden Saison in allen drei Wettbewerben Bundesliga, Pokal und Champions League zum Einsatz kommen. Den wichtigsten europäischen Titel gewannen die Saarbrücker zuletzt dreimal nacheinander. Deutscher Meister wurden sie aber bislang nur 2020.