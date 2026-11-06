Eine Zehnjährige meldet an einer Grundschule eine Nadel in einem Schokoriegel. Bei den anschließenden Ermittlungen kommt heraus, dass sie die Süßigkeit selbst manipuliert haben soll – warum?

Rhein-Pfalz-Kreis (dpa/lrs) – An einer Grundschule im Rhein-Pfalz-Kreis hat eine Schülerin ihre Süßigkeiten selbst manipuliert. Zunächst habe die 10-Jährige ihrer Lehrerin gemeldet, eine Nadel in ihrem Schokoriegel gefunden zu haben, teilte die Polizei mit.

Während der anschließenden Ermittlungen und eines Gesprächs mit ihrer Mutter habe das Mädchen zugegeben, die Nadel selbst in den Riegel gesteckt zu haben. Die Manipulation von Süßigkeiten habe sie zuvor in einem TikTok-Video gesehen und nachgeahmt.

Vielerorts wurden nach Halloween Fälle von präparierten Süßigkeiten bei der Polizei gemeldet. Auch in anderen Bundesländern habe sich bereits vereinzelt herausgestellt, dass Kinder selbst die Nadeln oder Magnete in die Süßigkeiten gesteckt hätten.