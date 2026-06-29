Es brennt, doch aus der Haustür schafft es die ältere Frau nicht mehr. Da greifen Anwohner entscheidend ein.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kaiserslautern haben Nachbarn einer 86-jährigen Bewohnerin bei der Flucht aus dem Gebäude geholfen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Flammen der Frau bereits an der Haustür entgegen. Nachbarn halfen ihr deswegen bei dem Feuer am Samstagabend, aus einem Fenster im Erdgeschoss zu klettern.

Erst danach trafen die Einsatzkräfte ein. Am Haus entstand der Polizei zufolge Sachschaden, ebenso am Dach des angrenzenden Gebäudes und an einem Auto. Das Haus sei aktuell nicht bewohnbar, hieß es. Die Ermittlungen laufen.