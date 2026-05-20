Verrauchte Wohnung
Nachbarn melden Brand – Feuerwehr rettet schlafenden Mann
Feuerwehr - Symbolbild
Ein schlafender Mann wurde aus einer verrauchten Wohnung gerettet. (Symbolbild)
Niklas Treppner. DPA

In Mainz rettet die Feuerwehr einen Mann aus einer verrauchten Wohnung. Aufmerksame Nachbarn hatten zuvor Rauch bemerkt und schnell reagiert.

Mainz (dpa/lrs) – Dank aufmerksamer Nachbarn und der Feuerwehr ist ein schlafender Mann aus seiner verrauchten Wohnung in Mainz gerettet worden. Nachbarn hatten Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss bemerkt und die Retter alarmiert, wie die Feuerwehr Mainz mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien die Rauchwarnmelder aus der Wohnung deutlich zu hören gewesen, hieß es.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte den Mann schlafend vor. Er sei dem Rettungsdienst übergeben worden. Ursache der Rauchentwicklung war den Angaben zufolge ein auf dem Herd vergessener Topf. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr belüftet.

© dpa-infocom, dpa:260520-930-107888/1

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