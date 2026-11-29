Ein Haus steht in Vollbrand. Der Bewohner kann nicht durch die Tür fliehen - Hilfe kommt durchs Fenster.

Wadern-Krettnich (dpa/lrs) – Bei einem Wohnhausbrand im Saarland ist der Bewohner durch Einatmen der Rauchgase leicht verletzt worden. Der 59-Jährige sei nach dem Einsatz am Samstag in Wadern-Krettnich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizeiinspektion Nordsaarland mit.

Der Mann konnte das Haus aufgrund des Brandes nicht durch die Eingangstür verlassen. Ein Nachbar rettete ihn noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einer Leiter durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich. Das Anwesen stand der Polizei zufolge im Vollbrand und ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ursache war zunächst unklar.