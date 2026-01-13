Insheim (dpa/lrs) – Nach dem Wohnhausbrand im Landkreis Südliche Weinstraße in der vergangenen Woche ist einer der Bewohner gestorben. Der 45-Jährige sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Landau mit. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war das Feuer im Bereich eines im Wohnzimmer stehenden Sofas entstanden. Die Ursache des Brandes in Insheim war jedoch weiterhin unklar, das Gutachten des Brandsachverständigen liegt bisher nicht vor. Bei dem Feuer am Vormittag des 6. Januar waren insgesamt zwei Menschen verletzt worden, beide wurden in eine Klinik gebracht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

