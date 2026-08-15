Feuer
Nach Waldbrand sollen Arbeiten fortgesetzt werden
Waldbrand in Rheinland-Pfalz
Einsatzkräfte setzen Arbeit im Brandgebiet fort.
Thomas Frey. DPA

Stundenlang kämpfen Feuerwehr und Helfer im Kreis Mayen-Koblenz gegen die Flammen. Wie geht es weiter?

Lesezeit 1 Minute

Langscheid (dpa/lrs) – Nach dem großen Wald- und Wiesenbrand bei Langscheid im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz sind auch heute Einsatzkräfte zur Überwachung von Glutnestern im Einsatz. Es besteht die Hoffnung, dass die Arbeiten im Laufe des Tages beendet werden können, wie es am Freitagabend in einer Einschätzung hieß.

Bei dem Feuer auf einer Fläche von rund 50 Hektar waren am Freitag sieben Menschen verletzt worden. Der leitende Notarzt des Landkreises, Mario Klingbeil, sagte, vier der Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehrkräfte litten demnach unter leichten Brandverletzungen, einer Verletzung durch Umknicken und Hitzeerschöpfungen.

Hunderte Einsatzkräfte und zwei Hubschrauber kämpften stundenlang gegen die Flammen. Zwischenzeitlich war auch eine Evakuierung der Ortschaften Langenfeld und Arft im Raum gestanden, wo zusammen rund 900 Menschen leben. Im etwas abgelegeneren Ortsteil Netterhöfe mussten 20 bis 25 Häuser evakuiert werden.

Über dem Gebiet waren Hubschrauber zu sehen und zu hören. In regelmäßigen Abständen flogen sie mit Löschbehältern über die Fläche. Landwirte lieferten mit ihren Anhängern Wasser nach.

© dpa-infocom, dpa:260815-930-532884/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten