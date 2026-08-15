Stundenlang kämpfen Feuerwehr und Helfer im Kreis Mayen-Koblenz gegen die Flammen. Wie geht es weiter?

Langscheid (dpa/lrs) – Nach dem großen Wald- und Wiesenbrand bei Langscheid im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz sind auch heute Einsatzkräfte zur Überwachung von Glutnestern im Einsatz. Es besteht die Hoffnung, dass die Arbeiten im Laufe des Tages beendet werden können, wie es am Freitagabend in einer Einschätzung hieß.

Bei dem Feuer auf einer Fläche von rund 50 Hektar waren am Freitag sieben Menschen verletzt worden. Der leitende Notarzt des Landkreises, Mario Klingbeil, sagte, vier der Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehrkräfte litten demnach unter leichten Brandverletzungen, einer Verletzung durch Umknicken und Hitzeerschöpfungen.

Hunderte Einsatzkräfte und zwei Hubschrauber kämpften stundenlang gegen die Flammen. Zwischenzeitlich war auch eine Evakuierung der Ortschaften Langenfeld und Arft im Raum gestanden, wo zusammen rund 900 Menschen leben. Im etwas abgelegeneren Ortsteil Netterhöfe mussten 20 bis 25 Häuser evakuiert werden.

Über dem Gebiet waren Hubschrauber zu sehen und zu hören. In regelmäßigen Abständen flogen sie mit Löschbehältern über die Fläche. Landwirte lieferten mit ihren Anhängern Wasser nach.