Unklare Ursache
Nach Waldbrand bei Eppelborn: Einsatz beendet
Waldbrand im Saarland
In dem Waldgebiet dauern die Nachlöscharbeiten auch am Morgen an.
Patrick von Frankenberg. DPA

Bei dem Wald- und Flächenbrand im Saarland sind rund 1,5 Hektar Fläche verbrannt. Zwischenzeitlich waren über 100 Einsatzkräfte vor Ort - nun wurden die Nachlöscharbeiten abgeschlossen.

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Eppelborn (dpa/lrs) - Nach dem Wald- und Flächenbrand bei Eppelborn im Saarland hat die Feuerwehr die Nachlöscharbeiten am Vormittag beendet. Bereits am Dienstagabend hatten Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Über Nacht wurde eine Brandwache eingerichtet, die noch bis in die frühen Morgenstunden am Mittwoch vor Ort war.

Durch das Feuer sei eine Fläche von rund 1,5 Hektar verbrannt. An den Löscharbeiten am Dienstag seien zwischenzeitlich über 100 Einsatzkräfte beteiligt gewesen - auch Landwirte hätten bei der Versorgung mit Löschwasser geholfen. Was die Ursache für den Brand war, ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:260909-930-656035/2

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