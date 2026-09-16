Ermittlungen laufen
Nach Waffenfund im Wald bei Speyer – Polizei prüft Herkunft
Nach Waffenfund im Wald bei Speyer - Polizei prüft Herkunft
Die Kriminalpolizei ermittelt die Herkunft der Waffen. (Symbolbild)
Patrick Pleul. DPA

Fingerabdrücke, DNA und alte Straftaten: Das LKA untersucht, ob der Waffenfund im Speyerer Wald kriminelle Verbindungen offenbart.

Lesezeit 1 Minute

Speyer (dpa/lrs) – Nach dem mysteriösen Fund von Waffen und Munition in einem Wald bei Speyer ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen und der Herkunft. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, könnten die Ermittlungen noch mehrere Wochen andauern. Das Landeskriminalamt (LKA) prüfe, woher die Waffen stammten.

Die Waffen würden auf Fingerabdrücke und DNA-Spuren untersucht und ob sie mit Straftaten aus der Vergangenheit in Verbindung gesetzt werden können. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Waffen im Wald entsorgt werden sollten.

Am Montag hatte ein Zeuge die Waffen, darunter eine AK-47, Jagdgewehre, eine Maschinenpistole und eine Signalpistole, sowie mehrere tausend Schuss Munition auf einem Parkplatz entdeckt.

© dpa-infocom, dpa:260916-930-693269/1

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