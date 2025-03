Nach Vorfall in Mannheim sagt Bad Dürkheim Narren-Umzug ab

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Nach dem tödlichen Vorfall in Mannheim hat die Stadt Bad Dürkheim ihren für Dienstag geplanten Fastnachtsumzug und die Straßenfastnacht abgesagt. Angesichts der tragischen Ereignisse «halten wir es für angemessen, innezuhalten und unsere Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen», teilte die Stadt mit.

Ein Mann war am Montag mit seinem Auto in Mannheim in eine Menschenmenge gerast. Zwei Menschen kamen ums Leben, mehrere wurden verletzt. Einzelheiten waren zunächst unklar.

Die Stadt Bad Dürkheim und der Verein «Derkemer Grawler» hätten sich «mit großem Bedauern» zu der Absage entschieden. «Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Opfern und ihren Angehörigen», hieß es.

Vereinigung empfiehlt Ende der Fastnachtskampagne

Die Vereinigung der Badisch-Pfälzischen Karnevalvereine empfiehlt vor allem den Vereinen in der Metropolregion Rhein-Neckar ein vorzeitiges Ende der Kampagne 2024/2025. Sie sollten ihre noch geplanten Veranstaltungen rund um Fastnacht absagen, teilte die Vereinigung in Speyer mit.

Zahlreiche Vereine in Mannheim und Ludwigshafen, wo man noch an Faschingssonntag den gemeinsamen Umzug feierte, hätten ihre Veranstaltungen bereits abgesagt. Auch der traditionsreiche Umzug in Heidelberg an Faschingsdienstag finde aufgrund der Ereignisse von Mannheim nicht statt, hieß es.