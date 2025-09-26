Ein 20-Jähriger soll seinen Bekannten im Streit schwer verletzt haben, unter anderem mit einem Messer. Seit über einer Woche sucht die Polizei nach ihm - und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Kinderbeuern (dpa/lrs) – Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Kinderbeuern (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist die Polizei weiter auf der Suche nach dem 20-jährigen Tatverdächtigen. Sie bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Staatsanwaltschaft habe zudem eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt, wenn dadurch die Tat aufgeklärt oder der Täter ermittelt werde. Dazu wurde extra ein anonymes Hinweistelefon eingerichtet, so die Polizei.

Am 17. September soll der 20-Jährige seinen Bekannten in einem Streit schwer verletzt haben. Dabei soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Bereits unmittelbar nach der Tat fahndete die Polizei nach dem Täter, jedoch erfolglos.