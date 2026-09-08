Am frühen Morgen gerät in Ludwigshafen ein Mann in einen Streit mit einer Gruppe - und landet schwer verletzt im Krankenhaus. Mehrere Männer sind seitdem im Visier der Ermittler.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach dem versuchten Tötungsdelikt im Friedenspark in Ludwigshafen sitzen drei weitere Verdächtige in Untersuchungshaft. Die drei Männer seien 21, 25 und 30 Jahre alt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit. Einer von ihnen – der 25-Jährige – saß demnach wegen Diebstahls bereits im Gefängnis, als der Haftbefehl erlassen wurde. Die anderen beiden wurden von der Polizei verhaftet. Alle drei wurden am vergangenen Donnerstag und Freitag einem Richter vorgeführt. Ein erster Tatverdächtiger war bereits kurz nach der Tat im August festgenommen worden.

29-Jähriger erleidet mehrere Stich- und Schnittverletzungen

Am 7. August war ein 29-Jähriger frühmorgens bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe Männer schwer verletzt worden. Mit mehreren Stich- und Schnittwunden wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Männer waren beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet.

Noch am selben Tag durchsuchten Polizisten die Wohnung des ersten Verdächtigen. Sie fanden dort unter anderem eine geladene Schreckschusspistole, verschiedene Betäubungsmittel in kleineren Mengen sowie Utensilien zum Handeln mit solchen Drogen. Der 25-Jährige wurde festgenommen. Ein Richter erließ gegen ihn einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Insgesamt sitzen nun also vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern laut der Mitteilung an. Dabei gehe es insbesondere um die Hintergründe und das Motiv der Tat.