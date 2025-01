Nach Unfall mit Fußgänger: 89-Jähriger stirbt

Mainz (dpa/lrs) – Ein 89-jähriger Mann ist nach einem Verkehrsunfall in Mainz an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Die Staatsanwaltschaft habe seine Obduktion angeordnet, teilte die Polizei mit. Der 89-jährige Fußgänger war am 3. Januar beim Überqueren einer Straße von ihrem Auto erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Schwer verletzt wurde er in eine Klinik gebracht.

Ein Sachverständiger für Unfallanalysen soll den Unfallhergang rekonstruieren. Gegen die 57 Jahre alte Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Diese habe bislang keine Angaben zu dem Geschehen gemacht. Wann genau der Mann gestorben ist, teilte die Polizei nicht mit.