Betrunken soll ein Mann einen Auffahrunfall verursacht haben. Als die Fahrerin des anderen Wagens die Polizei ruft, wird er ausfällig. Auch auf der Wache ruft er die Beamten auf den Plan.

Völklingen (dpa/lrs) – Ein betrunkener Autofahrer soll in Völklingen auf den Wagen einer Frau aufgefahren sein – und sie im Nachgang bedroht und beleidigt haben, als sie die Polizei rief. «Auch noch während der Anwesenheit der Polizeibeamten» habe der 55-Jährige die Frau beschimpft, teilte die Polizei mit.

Nun werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann ermittelt. Ein Atemalkoholtest hatte laut der Mitteilung nach dem Vorfall am Samstagabend einen Wert von über zwei Promille ergeben. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Später fanden die Beamten ihn noch einmal betrunken in seinem Wagen – losgefahren war er aber noch nicht. Die Polizei nahm ihm auch den benutzten Ersatzschlüssel ab.