Auf dem Volksfest Nastätten werden zwei Besucher von einem Metallgestell getroffen und schwer verletzt. Rund zwei Wochen nach dem Unfall stirbt einer der beiden an seinen Verletzungen.

Nastätten (dpa) - Nach einem Unfall auf einem Volksfest in Nastätten Ende Oktober, ist ein 72-jähriger Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Er und ein weiterer Festbesucher waren durch ein herabgestürztes Metallgestell verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Die zweite Person sei inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Nach Einschätzung der Ermittler sei das Gestell am 23. Oktober mutmaßlich durch eine starke Windböe umgeweht worden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern nach Angaben der Polizei weiter an.

Stadtbürgermeister Marco Ludwig und Jens Güllering, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten, zeigen sich betroffen über den Todesfall. «Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden», heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. «Gleichzeitig danken wir allen Helferinnen und Helfern, den Einsatzkräften sowie den Ersthelferinnen und Ersthelfern vor Ort für ihren engagierten Einsatz».