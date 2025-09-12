Am Samstagabend stoßen zwei Autos auf der Autobahn zusammen und gehen in Flammen auf, drei Personen sterben. Die Polizei ermittelt, wie es dazu kam.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach dem tödlichen Unfall auf der A6 bei Kaiserslautern ermittelt die Polizei gegen einen 46-jährigen Autofahrer. Die Ermittlungen dauern aber weiterhin an, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Obduktion der drei Todesopfer sei mittlerweile abgeschlossen. Ihre Identitäten sowie genauere Informationen zum Unfallhergang und der Todesursache könnten aber bisher nicht bekanntgegeben werden, so der Sprecher. Die Polizei nimmt weiterhin Zeugenhinweise entgegen.

Am vergangenen Samstagabend waren zwei Autos aus ungeklärter Ursache auf der Autobahn zusammengestoßen und in Brand geraten. Drei Insassen des einen Wagens verstarben. Der 46-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde ebenfalls verletzt.