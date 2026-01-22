Die ZDF-Fahndungssendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» hat einige Hinweise zum Raubüberfall von falschen Polizisten in Nalbach gebracht. Die Ermittler prüfen diese intensiv.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Täter gaben sich zuerst als Polizisten aus: Zu einem Raubüberfall auf eine Familie in deren Wohnhaus im saarländischen Nalbach sind nach der ZDF-Fahndungssendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» mehrere Zuschauerhinweise eingegangen. «Die Ermittler sind jetzt dabei, diese Hinweise abzuarbeiten, zu bewerten und mit den bereits geführten Ermittlungen abzugleichen», sagte ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage.

Inwieweit diese Angaben die Ermittlungen voranbringen, könne bisher nicht gesagt werden. Für weitere Meldungen aus der Bevölkerung seien die Ermittler dankbar, sagte der Sprecher.

Der Fall wurde am Mittwochabend in der Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» präsentiert. Gut zweieinhalb Jahre nach der Tat sind die drei Täter weiter unbekannt. Sie hatten sich nach Angaben der Polizei Mitte Juni 2023 am Wohnanwesen der Familie als Polizeibeamte ausgegeben und Zutritt zum Haus verschafft. Im Inneren bedrohten sie demnach eine 49 Jahre alte Frau und ihre beiden Söhne mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock.

Die Familie wurde demnach körperlich angegriffen und teilweise erheblich verletzt. Die Täter forderten Bargeld, konnten jedoch aufgrund der Gegenwehr der Opfer nur geringe Beute mitnehmen. Die Täter, die eine uniform-ähnliche Kleidung mit der Aufschrift «Polizei» trugen, entkamen mit einem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen.