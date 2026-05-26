Kind tödlich verunglückt
Nach Tod von Kind im Freibad: Behörden ermitteln
Freibad am Willersinnweiher
Ein Vierjähriger starb im Freibad Willersinnweiher. (Archivbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Ein vierjähriger Junge wird im Nichtschwimmerbecken unter Wasser entdeckt. Was bisher über den Todesfall in Ludwigshafen bekannt ist.

Ludwigshafen (dpa) – Nach dem Tod eines vierjährigen Jungen in einem Freibad in Ludwigshafen haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den Umständen des Geschehens aufgenommen. Zur Klärung der Todesursache solle der Leichnam obduziert werden, teilten die Behörden mit.

Am Sonntagnachmittag hatte ein Badegast im Nichtschwimmerbecken des Freibads am Willersinnweiher den leblosen Körper des Kindes unter Wasser entdeckt und diesen herausgezogen. Trotz sofortiger Reanimation starb der Junge im Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:260526-930-130801/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten