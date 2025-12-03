Nach Tod von 85-jähriger Radlerin: Unfallhergang ermittelt

Eine Radfahrerin stößt mit einem Lastwagen zusammen und stirbt. Wie konnte es dazu kommen?

Rülzheim (dpa/lrs) – Nach dem tödlichen Unglück einer 85-jährigen Radfahrerin in Rülzheim (Kreis Germersheim) liegen Angaben zum Unfallhergang vor. Demnach hatte ein 38 Jahre alter Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag beim Rückwärtsfahren die Radlerin übersehen, wie die Polizei mitteilte. Ob sich diese bereits hinter ihm befand oder die Straße überqueren wollte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt worden. Zeugen des Unfalls erhielten psychologische Betreuung.